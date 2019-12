Golasecca si trasforma nel “Bosco Incantato di Babbo Natale” .

L’appuntamento è per domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30, in Piazza Libertà a Golasecca: per la felicità di grandi e piccini ci saranno ben trentatré bancarelle e mercatini.

«Il divertimento con il clima Natalizio è assicurato» dice il sindaco Claudio Ventimiglia. «Vi è la possibilità di gustare ottime prelibatezze in piazza ed altro. Inoltre, nella sala Consigliare al primo piano del palazzo Municipale vi è una mostra privata di biciclette da corsa vintage. Provare per credere? Venite per vedere! Vi aspettiamo numerosi. Qui di seguito potete visionare gli stand che saranno presenti all’evento. Relativamente ai parcheggi per le auto dei visitatori, potete trovare posto in viale Delle Scuole, piazza San Michele e in via Monte Tabor – all’interno dell’oratorio Parrocchiale».

Il Bosco Incantato è organizzato dall’amministrazione comunale con la preziosa collaborazione della “Pro Loco” golasecchese, le associazioni del territorio, le scuole, i commercianti e sopratutto tantissimi volontari.