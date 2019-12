Grave incidente sulla Briantea, due persone investite

Ambulanze e automedica del 118 sta intervenendo a Villa Guardia, in provincia di Como, per un investimento avvenuto sulla Statale 342 Briantea.

È avvenuto tra Villa Guardia e Lucino.

I mezzi di soccorso stanno intervenendo in codice rosso. Una donna di 50 anni è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita.