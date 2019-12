Auto si scontrano, muore una donna

Una donna di 64 anni, Giuseppina Giuliato, è morta intorno alle ore 2 di questa mattina, venerdì 6 dicembre all’ospedale di Varese a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Verdi a Gemonio. Il marito che era in macchina con lei non ha riportato gravi ferite ed è in codice verde. La coppia risiede ad Angera.

Denunciata una donna di 24 anni di Luino che era a bordo dell’altra auto coinvolta nello scontro.

L’incidente è avvenuto, giovedì 5 dicembre, intorno alle 22: i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti nel comune di Gemonio, in via Verdi con un’autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli, liberato uno degli occupati mediante l’uso di cesoia-divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. La donna è stata ricoverata al Circolo ma nella notte è deceduta.

Sul posto la radiomobile di Luino per il rilievi.