Incendio in una palazzina, distrutto il tetto

Un incendio è divampato domenica pomeriggio attorno alle 15 in una palazzina di tre piani, in via Ugo Foscolo al civico 61.

Le fiamme si sono sprigionate, secondo le prime informazioni da una canna fumaria, per propagarsi in breve tempo a gran parte del tetto.

Sul posto alcuni mezzi dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza, ma non ci sarebbero feriti.