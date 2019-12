Incendio in un appartamento di via Aldo Moro

Incendio in un appartamento nella mattina di sabato sabato 28 dicembre a Cassano Magnago. Le fiamme sono divampate in via Aldo Moro, per cause ancora in fase di accertamento: il locale cucina di un appartamento sito al secondo piano di un condominio è stato infatti interessato da un incendio. I nove vigili del fuoco impegnati sul posto sono intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’unità abitativa è stata dichiarata inagibile.