Incidente in via Borghi: investita una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è stata investita questa sera in via Borghi, a Gallarate.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19,30. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate con il supporto dell’auto medica e la Polizia locale di Gallarate.

La giovane è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. E’ stata ricoverata in codice giallo all’Ospedale di Legnano.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nell’ora di punta. Per permettere i soccorsi e i rilevi dell’incidente è stato chiuso un tratto di via Borghi, e si sono create lunghe code da piazza Risorgimento fino alla stazione.