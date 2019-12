Jacopo Tomatis presenta la Storia culturale della canzone italiana

Jacopo Tomatis presenta a Besnate “Storia culturale della canzone italiana”, in uscita con Il Saggiatore,

Tomatis é musicologo, giornalista, musicista, insegna Popular music al Dams di Torino, è redattore del Giornale della musica. È inoltre direttore artistico del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il principale riconoscimento per la musica folk in Italia

La presentazione del libro sarà accompagnata da momenti musicali grazie allo stesso Tomatis, membro del collettivo musicale La stanza di Greta, e al musicista Carlo Pestelli, autore tra l’altro di BELLA CIAO, La canzone della libertà”, add. editore.

Un libro definito necessario da Aldo Grasso, importante e impegnativo, privo di ideologismi, poderoso nelle basi teoriche e come numero di pagine , mai banale e scontato, che cattura l’appassionato dall’inizio alla fine; un inizio come di consueto a pag.1 cui fa seguito una fine a pagina 606, in coda le appendici specialistiche fino a pag.815.

Appuntamento sabato 14 dicembre 2019 alle 17.30 a Besnate in Sala Consiliare, in piazza Mazzini.