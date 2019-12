La Canottieri Luino aderisce al progetto “Sport di tutti”

La Canottieri Luino prosegue nel proprio percorso dedicato alle attività che legano l’attività sportiva e quella sociale con due iniziative che vanno di pari passo. Il club luinese da un lato aderisce al progetto “Sport di Tutti-edizione Young” promosso da Sport e Salute, dedicato a bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni provenienti da famiglie in difficili condizioni, che in questo modo possono svolgere in forma gratuita una attività sportiva pomeridiana. Accanto a ciò intende favorire un processo di crescita sana attraverso lo sport e lancia un messaggio per combattere l’obesità infantile.

Per quanto riguarda “Sport di Tutti”, è possibile formulare la richiesta di partecipazione entro le ore 16 di giovedì 16 gennaio attraverso il portale dedicato (cliccate QUI); i moduli di adesione si possono quindi consegnare alla segreteria della Canottieri, in via Lido 6 a Luino.

Il programma delle attività sarà così diversificato tra attività motoria di base (5-8 anni), attività polivalente (9-14 anni) e attività sportiva (15-18 anni). Gli istruttori della Canottieri apriranno le porte della sede a tutte le famiglie che faranno richiesta di partecipazione. «Siamo felici di essere una delle sole quattro società remiere della Lombardia a condurre questo progetto che pone l’accento sulla straordinaria funzione sociale e di integrazione propria dello sport» è il commento del presidente Manzo. «Noi crediamo nella forza dello sport a 360 gradi, non solo agonistico ma primariamente educativo per il futuro dei giovani».