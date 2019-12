La Martinella d’oro a Legnanonews

La Martinella d’oro, uno tra i riconoscimenti di maggior prestigio assegnato dalla Famiglia Legnanese, è stata consegnata per il 2019 a LegnanoNews. Durante la cena per gli auguri di Natale il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi, con il Ragiù Giuseppe Colombo, ha consegnato il premio al direttore Marco Tajè, alla vice Valeria Arini e all’amministratore delegato Milo Simonetti. Insieme a loro, Luciano Cassina che, nell’ottobre 2008, aveva contributo alla fondazione del giornale.

II Consiglio direttivo della Famiglia Legnanese ha deciso di conferire la benemerenza “Martinella d’Oro” 2019 al quotidiano on line Legnano News on la seguente motivazione:

Il quotidiano on line Legnano News, nato dieci anni fa da un’intuizione del giornalista Marco Taje, coadiuvato da Luciano Cassina e Vincenzo Armatura, ha portato e porta in tempo reale nelle case e nei luoghi pubblici notizie di cronaca, di economia, di politica, di eventi sportivi, sociali e culturali che interessano il territorio dell’Alto Milanese. I frequenti servizi fotografici e le riprese video in diretta hanno arricchito ulteriormente l’informazione, in particolare quella riguardante le manifestazioni che coinvolgono un vasto pubblico come il Palio legnanese. La disponibilità della direzione a coinvolgere nuove leve del giornalismo in spazi d’intervento nella redazione del giornale ha inoltre dato la possibilità a diversi giovani di sperimentare le proprie capacità nel campo specifico, favorendo I’avvio di ulteriori esperienze”.