La neve è fresca e gli “under 16” sciano gratis

Viste le nevicate delle ultime ore, non poteva capitare in un momento migliore “Free Skipass 2019”, il progetto con cui Regione Lombardia e Anef Ski promuovono gli sport invernali per giovani e giovanissimi, “anche nella prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026” con ski pass gratuiti nei fine settimana del 14 e 15 dicembre e 21 e 22 dicembre in tutte le stazioni sciistiche lombarde e per tutti i bambini e ragazzi con meno di 16 anni (nati nel 2003).

In più nel primo weekend, tra il 13 e il 14 dicembre, sarà possibile usufruire anche di lezioni gratuite con i maestri degli di circa 50 scuole di sci attive su diverse discipline invernali. Per i bambini e anche per gli adulti.

LO SKI PASS GRATIS: COME RICEVERLO

Le famiglie interessate dovranno innanzi tutto registrarsi sul sito www.skipasslombardia.it (o tramite l’app Snow.App) e richiedere la tessera “Skipass Lombardia”, che potrà essere ritirata direttamente presso la biglietteria della stazione sciistica prescelta, in compagnia del genitore o di un adulto delegato (si può anche richiedere l’invio a casa, a un costo di 10 euro).

In fase di registrazione saranno richiesti i dati personali del minore, il codice fiscale, una fotografia in formato digitale e il numero di una Carta di credito (sono valide anche le prepagate e gli account di Pay Pall).

Nei 4 giorni della promozione non verranno addebitati costi sulla Carta di Credito indicata nella fase di registrazione. Ma la tessera potrà essere conservata per tutta la stagione sciistica e “ricaricata, pagando il corrispettivo dovuto, in caso di nuove giornate da trascorrere sulle piste lombarde.

OPEN DAYS MAESTRI DI SCI

Sabato 14 e domenica 15 dicembre (in concomitanza dell’iniziativa Free Skipass 2019 per gli under 16) i Maestri di sci lombardi saranno a disposizione per lezioni collettive gratuite di due ore dedicate a bambini e adulti, nelle discipline dello Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e tutte le altre connesse (telemark, disabilità, freeride) e per tutti i livelli tecnici.

Le Scuole aderenti alle due giornate promozionali sono circa 50 (l’elenco completo qui sul sito Amsi Lombardia, partner dell’iniziativa assieme a Regione Lombardia e Collegio Regionale dei Maestri di sci).

Le lezioni gratuite, oltre agli aspetti più prettamente sportivi, si concentreranno anche sull’educazione alla sicurezza sulle piste da sci, un tema sempre più urgente.

Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente contattare direttamente la Scuola di sci o snowboard più vicina e comunicare la propria adesione a Open Days 2019: sarà la stessa Scuola a fornire tutte le indicazioni utili.