“La scuola deve valorizzare i ragazzi e i loro talenti”

Pensiero natalizio della professoressa Mariassunta Miglino, assessore alal Cultura del Comune di Saronno: da qualche tempo scrive pensieri e opinioni su adolescenti e studenti, ecco l’ultimo, con tanto di auguri di Natale per tutti

Troppo spesso la scuola riconosce il talento di chi, solare nel carattere, affronta con partecipazione e interesse la lezione, mostra curiosità e attenzione alle parole dell’insegnante, riuscendo così a raggiungere livelli alti di profitto grazie anche a una sicurezza nei modi e nelle relazioni.

Per pigrizia a scuola é più difficile riconoscere il talento inespresso di chi vive oltre gli schemi previsti, di chi appare incompreso e indisponibile a regole prettamente scolastiche.

Per superficialità non si riesce a vedere la ricchezza degli animi semplici o di chi non ama apparire.

Si fa presto a giudicare positivamente quanti mostrano sicurezza e intraprendenza, spesso si sottovalutano o si apprezzano meno quanti, più timidi e insicuri, non si pongono come leader e non si espongono.

E se é vero che il temperamento adolescenziale si riflette anche nella vita adulta, sarà probabile che chi ha un atteggiamento sicuro e mostra fiducia in se stesso sarà un adulto che riuscirà a tessere ottime e proficue relazioni umane, probabilmente sarà in grado di realizzare con successo i suoi obiettivi.

É altrettanto probabile però che chi é più sensibile o insicuro e affronta la scuola in sordina ma con serietà e impegno, riesca a impegnarsi in un lavoro affine alla propria indole.

Molto spesso i ragazzi “in sordina” sono apprezzati nel lavoro e nella vita per la grande disponibilità d’animo, per una capacità all’ascolto, per una forte propensione al sostegno di chi é in difficoltà.

Molto spesso accoglieranno con favore e diligenza lavori di grande importanza sociale, molto spesso ricevono riconoscenza e stima per la loro serietà e disponibilità.

La vita non giudica con i nostri stessi criteri e darà voti molto diversi.

La strada percorsa potrà essere anche molto diversa da quella attesa o immaginata da noi insegnanti o dai genitori e tuttavia essere quella vincente.

Buone vacanze ai miei ragazzi! Buon Natale ai ragazzi, tutti! Buon Natale ai loro genitori!