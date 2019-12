L’Automobile Club organizza il concerto di Natale di Varese

L’Automobile Club, con il patrocinio del Comune e della Prefettura, offre alla città il Concerto di Natale che si terrà giovedì 12 dicembre al Salone Estense, in cui saranno La voce e il pianoforte, il violino e la danza – con la direzione artistica di Massimo Marnati – a promuovere la campagna “Insieme per la sicurezza stradale”. Con la collaborazione e il sostegno dell’agenzia Sara Assicurazioni, dell’associazione degli amici di Ernesto Redaelli e della Fondazione del Varesotto onlus.

L’Associazione Amici di Ernesto Redaelli e Automobile Club Varese, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto, hanno intrapreso – nell’ambito di una più generale attività di attenzione verso le problematiche della sicurezza stradale – l’iniziativa Adottiamo un attraversamento pedonale, con la finalità di realizzare, in alcuni comuni simbolo della provincia di Varese, attraversamenti pedonali ‘tecnologici’ in grado di segnalare al meglio la condizione di pericolo per la presenza di un pedone in fase di attraversamento. Accompagna la realizzazione dell’impianto una campagna di sensibilizzazione dei cittadini verso la necessità di un comportamento responsabile e ‘autoprotettivo’ da parte sia del pedone che dell’automobilista, poiché il pericolo è sempre in agguato e ogni distrazione può rivelarsi letale. Sono già stati realizzati interventi a Varese, Gallarate, Saronno.

L’agente Sara Assicurazioni Massimo Marnati ha condiviso la finalità e si è reso disponibile a collaborare a questa attività di sensibilizzazione alla quale concorre il concerto, momento di ringraziamento della cittadinanza nei confronti delle Forze dell’ordine che operano per la sicurezza della provincia.

Il variegato programma prevede in apertura il Piccolo Coro di Voci Bianche, diretto da Eleonora Barlassina, con un ensemble musicale con un primo violino d’eccezione, la giovanissima e già pluripremiata Chiara Giovagnoli, che dirige anche gli archi. Dopo un “classico” di Rimsky Korsakov (Sadko: Chanson indoue), i canti della tradizione natalizia: da Jingle Bells a Gloria in Excelsis Deo, con un excursus cinematografico da Fratello sole sorella luna.

Il maestro Loris Aldo Peverada eseguirà al pianoforte la Sonata Op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” di Beethoven, con le coreografie del Centro Arte e Danza di Olgiate Olona diretto da Antonella Colombo, e accompagnerà il soprano Lorena Campari nelle arie d’opera di Giuseppe Verdi (Tacea la notte placida, dal Trovatore, e Merce’, dilette amiche dai Vespri siciliani), Giacomo Puccini (Quando m’en vo’ soletta, dalla Bohème) e Franz Lehar (la Romanza della Vilja, dalla Vedova allegra).

Non mancherà il tradizionale scambio di auguri in cui “Varese ringrazia le forze dell’ordine per il loro lavoro a fianco dei cittadini per la sicurezza stradale” e l’Automobile Club cittadino donerà una targa di riconoscimento.

12 dicembre 2019

Concerto di Natale

Insieme per la sicurezza stradale

Salone Estense (via Sacco, 5 – Varese)

Ore 20.30 – ingresso libero