Le 10 regole per usare correttamente i fuochi d’artificio

Si avvicina la notte del 31 dicembre, un momento in cui tanti decidono di festeggiare con i fuochi d’artificio. Proprio per questo motivo Regione Lombardia ha diffuso un vademecum per l’utilizzo in sicurezza di petardi, fontane e razzetti.

Ecco le 10 regole da osservare sempre (la scheda completa è disponibile cliccando qui):

Acquista solo prodotti marcati CE completi di istruzioni di sicurezza e affidati solo a rivenditori autorizzati Trasportali e custodiscili in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini. Non fumare nelle vicinanze. Prima dell’uso leggi attentamente le istruzioni sul prodotto e studiane il posizionamento alla luce del giorno. Non utilizzarli sotto l’effetto di alcool. Non modificare la struttura originale dei prodotti pirotecnici. Non estrarre mai la polvere pirica e non collegare più articoli tra loro. Accendi un solo prodotto alla volta tenendo gli altri fuochi d’artificio al riparo da eventuali scintille. Durante l’uso non indossare indumenti infiammabili. Modalità generale d’accensione: stando sempre di lato accendi l’estremità della miccia allungando il braccio, non avvicinare mai il viso al prodotto, quindi portati immediatamente a distanza di sicurezza. Non avvicinarsi durante il funzionamento! Gli spettatori devono stare ad un’adeguata distanza di sicurezza. Tieni sotto costante controllo i bambini. In caso di incompleto funzionamento non tentare mai di riaccendere il prodotto. Lascialo raffreddare a lungo. Successivamente bagnalo con abbondante acqua senza mai portare alcuna parte del corpo sopra l’articolo. Lascialo riposare a lungo prima di procedere al recupero con estrema cautela. Non raccogliere e non tentare di riaccendere fuochi d’artificio abbandonati da altri!

Ci sarebbe anche un’altra regola, che però vale per tutto: dopo l’uso smaltire eventuali involucri in modo adeguato. In tutto questo sono diversi i comuni che hanno realizzato ordinanze ad hoc per limitare e disincentivare l’utilizzo dei fuochi d’artificio anche per via degli effetti negativi che botti ed esplosioni hanno nei confronti degli animali.

Da cercare di evitare anche le lanterne cinesi. Se infatti da un lato queste attrezzature permettono di festeggiare senza scoppi o botti dall’altro hanno grandi rischi di innesco di incendi e di inquinamento.