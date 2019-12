“Le magiche luci di Natale” in mostra a Cavaria

Mari Del Buono propone a Cavaria con Premezzo “Le magiche luci di Natale”. Una esposizione per entrare nel fascino dell’atmosfera natalizia.

Luci e decorazioni saranno allestite nella sala Consiliare in municipio, in piazza Pertini.

L’inaugurazione è fissata per martedì 10 dicembre alle 17… un momento speciale in particolare per i bambini invitati a scoprire la magia del Natale.