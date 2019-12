Licata (Pd): “Consiglio comunale, una data che ostacola la presenza”

Non si fa attendere la posizione del capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Francesco Licata, che attacca la maggioranza per la scelta di convocare la seduta pubblica il 28 dicembre

La data scelta per il consiglio comunale è senza dubbio infelice perché non facilita, anzi ostacola, la presenza sia dei consiglieri comunali, sia dei funzionari, sia della giunta. Questa data è stata stabilita vista l’impossibilità per il presidente del vicepresidente del consiglio comunale ad essere presenti. Abbiamo ovviamente chiesto di svolgere il consiglio, data la sua importanza, prima di Natale, i tempi tecnici lo permettevano. Ma la risposta è stato un no secco, l’ennesimo e perenne no secco che riceviamo puntualmente ad ogni tipo di richiesta Francesco Licata (PD)