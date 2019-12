Lite con coltellate, due feriti

La richiesta di un chiarimento, forse per questioni personali legate al passato, diventata poi un litigio e qualcosa di più, con un uomo raggiunto da alcuni fendenti superficiali all’addome e un altro, il presunto aggressore, andato in caserma. Ha i contorni ancora da chiarire la vicenda accaduta nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre a Saronno.

Attorno alle 14 un uomo suona al citofono di una casa in via Amendola. All’interno, per festeggiare coi suoi cari, un cinquantenne originario del napoletano ma residente in Spagna, qui per passare le vacanze di Natale. Fuori dalla porta “per parlare” vi sarebbe almeno un uomo, un 44enne italiano con cui ha un litigio nella parte inferiore dell’abitazione.

Qui ciò che accade è tutto da ricostruire, scenari su cui stanno lavorando i militari di Varese e Como: il cinquantenne riferisce di essere stato aggredito e accoltellato, mentre l’altro soggetto coinvolto sostiene che durante l’alterco avrebbe usato delle forbici trovate all’interno dell’abitazione per difendersi.

Sta di fatto che l’accoltellato finisce al Niguarda e viene dimesso dopo alcuni punti di sutura, mentre il suo presunto aggressore si reca alla stazione dei carabinieri di Mozzate per spiegare l’accaduto: non ha più l’arma, ha tagli alle mani e viene portato al pronto soccorso di Saronno per il referto medico: la sua posizione è al vaglio, il reato ipotizzato è quello delle lesioni personali. Entrambi i soggetti hanno precedenti di polizia.