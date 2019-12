“I luoghi del leggere” chiudono sul Natale

Due laboratori chiudono nel fine settimana la rassegna “I luoghi del leggere” in cui Biblioteca civica Luigi Majno e MA*GA hanno collaborato per offrire ai bambini decine di laboratori creativi dedicati alle arti visive e alla lettura. In una parola sola, momenti di cultura ed espressività su misura per bambini e ragazzi tra i 2 e gli 11 anni.

Sabato 14 dicembre

dalle ore 15 alle 17 in Biblioteca

Arriva Babbo Natale

Lettura animata e laboratorio creativo per la realizzazione di un piccolo Babbo Natale. Si spera anche nella presenza, in carne ed ossa, del mitico personaggio..In ogni caso tutti i partecipanti alla fine riceveranno un piccolo dono.

Età indicativa di partecipazione: 6-10 anni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0331 795364.

Domenica 15 dicembre

dalle ore 15 alle 17 al MAGA

Le carte di arte di regalo di Natale

Quest’anno il regalo inizia fuori dal pacchetto! Per prepararsi al Natale i bambini realizzeranno assieme agli animatori carte da regalo bellissime, uniche e personalizzate con l’utilizzo di timbrini scritture, colori e disegni.

Età indicativa di partecipazione: 6-11 anni.

È possibile accedere liberamente al laboratorio all’ora desiderata, nell’arco di tempo indicato.Ultimo ingresso alle ore 16.30.

I genitori sono invitati a partecipare.