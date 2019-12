Malnate, uno speciale calendario dell’avvento pieno di eventi

Le luminarie sono state accese, l’albero di Natale in piazza delle Tessitrici decorato con la collaborazione di Pro Loco e semplici cittadini e ora può iniziare l’intenso periodo verso il 25 dicembre tra eventi e incontri, nati dalla collaborazione tra amministrazione e associazioni cittadine.

Il primo appuntamento sarà venerdì 13 dicembre alle ore 20:30 in Aula magna delle scuole medie con il consueto Concerto dei giovani talenti.

Sabato 14 dicembre alle 10:30 in biblioteca l’appuntamento atteso dai più piccoli è con le letture ad alta voce a tema natalizio a cura dei volontari degli Amici della Biblioteca a cui seguirà un laboratorio di lavoretti natalizi.

Domenica 15 dicembre dalle ore 16.00 piazza delle Tessitrici si anima di spirito natalizio grazie al Coretto San Martino, ai laboratori artistici ecologici promossi da Malnate Cittá dei Bambini e delle Bambine. Per l’occasione la Pro Loco offrirà una cioccolata calda.

Durante il pomeriggio verrà allestito il “presepe cittadino” creato con le sagome di cartone che ogni famiglia può ritirare in comune o in biblioteca e decorare a propria somiglianza (esclusivamente con carta, colori ad acqua, pennarelli, tempere per lasciare il cartone il più riciclabile possibile). Le sagome ultimate dovranno essere consegnate entro mercoledì 11 dicembre agli uffici comunali di via de Mohr o in biblioteca.

Giovedì 19 dicembre alle 16:30 al parco Primo Maggio ci sarà l’incontro, promosso dal Consiglio dei Bambini, con Betty Colombo legato al tema “I diritti dei bambini”, un argomento particolarmente sentito dai piccoli consiglieri.

Sabato 21 dicembre alle 10:30, all’atrio del municipio, tutti i bambini sono invitati a scrivere le letterine di natale e imbucarle nella speciale cassetta delle lettere, ascoltare letture e incontrare Babbo Natale.

Domenica 22 dicembre dalle 10:30 alle 18:00 in piazza delle Tessitrici ci sarà la prima rassegna “MalnatèNatale”; per l’occasione si susseguiranno sfilata e raduno auto e moto d’epoca con il Barchetta club, mercatino degli hobbisti, scivolo gonfiabile gratuito per i bambini, intrattenimento musicale, casetta con babbo natale e i suoi aiutanti, punto ristoro con trippa, panini e patatine, frittelle, vin brulè.

«Grazie a tutte le associazioni e a tutti i commercianti che si sono mobilitati per la creazione di questa prima edizione di “MalnatéNatale” – ha dichiarato l’assessore alla cultura Carola Botta -. Grazie a loro vivremo la nostra piazza con una bella atmosfera natalizia, partecipate numerosi e Buon Natale a tutti!».