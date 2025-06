I Vikings Malnate si squagliano contro Porta Mortara

Pomeriggio incandescente al “Gurian Field” di Malnate dove i padroni di casa dei Vikings affrontano una delle pretendenti ai play-off per l’accesso alla Serie B, i novaresi del Porta Mortara. In una domenica canicolare il monte di lancio vede transitare diversi pitchers che tentano invano di frenare le mazze piemontesi, ma come detto, ogni tentativo risulta inutile, con il punteggio che si fa via via pesante fin dai primi innings. Se la difesa latita, la versione non cambia per l’attacco, che rimane a freno nonostante il line up malnatese sia davvero al completo, potendo schierare il meglio in campo. (Foto di Linda Castelli)

Dopo aver visto salire sul mound, in sequenza, Matteo Cristofoletti, Matteo Consagra e William Ania, tocca al giovane Matteo Bonacera che, memore di un passato da lanciatore nelle giovanili, sveste i panni da catcher sacrificandosi per la causa. Non male il suo lavoro, nei tre innings in cui rimane sul monte di lancio.

Solo nell’ultimo innings, l’attacco dei Vikings riesce a bucare la difesa ospite, trovando i punti utili a salvare almeno l’onore. Il punteggio finale, al 7° inning, di 31-4 per il Porta Mortara dice tutto della domenica nefasta.

Adesso testa dei Vikings già concentrata a domenica prossima, quando allo Stadio Provini di Novara affronteranno la compagine degli Athletics, l’occasione giusta per dimenticare in fretta la brutta sconfitta casalinga.