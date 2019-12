Meningite, la Regione propone la vaccinazione gratis ai compagni delle ragazze colpite

«Oltre alla profilassi precauzionale attivata per 400 persone, a seguito dei casi di infezione da Meningococco di Tipo C che si sono verificati in questi giorni fra le province di Bergamo e Brescia, proporremo la vaccinazione gratuita a familiari, compagni di classe e di corso delle due ragazze coinvolte».

Lo ha annunciato oggi l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in riferimento agli episodi che hanno causato il decesso di una giovane donna in un caso e il ricovero di una 16enne all’Ospedale Papa Giovanni XXIII nell’altro.

«In entrambi i casi si tratta di Meningococco di tipo C – ha specificato Gallera – ma per stabilire eventuali correlazioni è necessario identificare il genoma del batterio. Le analisi sono in corso a cura del Policlinico di Milano in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità».