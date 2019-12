Mercatini, scivolo di neve e molto altro, è il Natale a Carnago

Un weekend da non perdere a Carnago, con le tante iniziative organizzate dalla Pro Loco.

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 21 serata sotto le stelle, con la street band di canti Natalizi, bevande calde con stand gastronomico, scivolo di neve artificiale all’aperto (in piazza San Giovanni Bosco).-

Domenica 8 dicembre 2019 dalle 10:30 alle 20:00 la piazza si anima con mercatini hobbystici di Natale per l’intera giornata, con l’arrivo di Babbo Natale alle 17.15 e l’accensione dell’albero di Natale alle 17.45, intrattenimenti musicali, attività per bambini, lo scivolo di neve artificiale ancora aperto tutto il giorno.

Stand gastronomico (anche con drink C3) e intrattenimenti vari.

C’è la possibilità di prenotare per tempo anche un bel piatto di cassoeula a 8 euro, prenotando al 334 7041624 o al 392 2369249.