A Carnago una speciale cena di gala per il comitato di Gallarate della Croce Rossa

Le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate annunciano una speciale cena di beneficenza che si terrà il prossimo 15 maggio a Carnago, a Villa Bregana, storica dimora settecentesca immersa in un ampio parco secolare, luogo di rara eleganza e fascino.

Si tratta di una location privilegiata, scelta per offrire agli ospiti non solo una serata all’insegna della solidarietà, ma anche un’esperienza unica, avvolta da un’atmosfera suggestiva e raffinata. Le sale eleganti, il cortile interno e il verde del parco renderanno la cena un momento speciale da vivere in compagnia.

Il menù della serata, con golose specialità primaverili, sarà a sorpresa, pensato per stupire i partecipanti con sapori ricercati e un percorso gastronomico capace di rendere ancora più piacevole l’incontro. Al buon umore ci penserà il comico Flavio Oreglio, volto storico di Zelig, mentre il Conservatorio Puccini di Gallarate allieta la serata con le corde vibranti della chitarra.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di un pullmino a 9 posti, un mezzo fondamentale per rafforzare le attività di supporto alle persone fragili, il trasporto sociale e gli interventi in emergenza sul territorio.

Partecipare alla serata significa contribuire concretamente a un progetto utile e tangibile per l’intera comunità: ogni presenza, ogni contributo, anche il più piccolo, può trasformarsi in un aiuto reale per chi si trova in difficoltà. La serata è aperta a tutti, sia ai singoli cittadini, sia alle aziende che mostrano sensibilità all’operato della CRI.

«L’obiettivo è ambizioso ma raggiungibile, soprattutto grazie al sostegno di chi sceglierà di esserci» sottolinea Lorenzo Canziani, presidente del Comitato CRI di Gallarate. «La cena sarà anche un momento di convivialità e condivisione, un’occasione per trascorrere piacevoli ore in compagnia, unendo il valore dello stare insieme a quello del fare del bene. Un gesto semplice come partecipare si trasforma così in un’azione concreta di solidarietà.Un impegno sociale che cresce e si rafforza grazie alla collaborazione di tutti».

La Croce Rossa è ogni giorno al fianco della popolazione, nelle situazioni difficili e nei momenti di bisogno; per continuare a garantire servizi essenziali, è però fondamentale il supporto della comunità.

Per informazioni contattare eventi@crigallarate.org o chiamare 3458340572