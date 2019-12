Il Mercatino di Natale della Fonderia delle Arti

Si è aperto domenica e proseguirà fino al 22 dicembre il Mercatino di Natale dell’associazione artistica e culturale “La Fonderia delle Arti” di Malnate.

Tutti i giorni, dalle 15 alle 18,30 (festivi compresi), nella sede al piano terra del Castello del Parco Primo Maggio (via Savoia 10) si potranno acquistare opere d’arte e prodotti di artigianato artistico, per un regalo originale e creativo, fatto a mano con materiali naturali. Si può anche scegliere di regalare un corso, tra i tanti che vengono proposti dall’associazione, per grandi e per bambini.

Un dono a chilometro zero, che contribuirà anche a sostenere una realtà no-profit del territorio, da anni polo culturale e creativo.

Per chi visiterà la mostra mercato dei lavori realizzati dalla Fonderia delle Arti un piccolo dono.

Chi avesse diverse esigenze di orario può contattare l’associazione per concordare un appuntamento, telefonando al numero 0332 1670272.