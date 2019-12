Miano sfida Merafina sul ring del Teatro Principe

Torna sul ring Marco Miano, il 32enne pugile nato in Sicilia ma residente a Viggiù, che ha all’attivo 22 incontri da professionista. Domenica 22 dicembre, nella bella cornice del Teatro Principe di Milano, il boxeur varesino allaccerà i guantoni per sfidare l’emergente Riccardo Merafina in un match valido per i Pesi Supermedi.

Merafina arriva all’appuntamento da favorito: milanese, classe ’87, seguito da un buon numero di tifosi (molti i biglietti già venduti in prevendita), l’avversario di Miano ha disputato solo sei combattimenti tra i “pro” ma li ha vinti tutti, con tre successi prima del limite. Il viggiutese invece ha alle spalle una striscia di sconfitte (8) che ne hanno peggiorato il record, oggi fermo a 7 vittorie (2 per KO) in 22 incontri: Miano però ha una esperienza superiore, forgiata anche con diversi impegni all’estero, e cercherà di far fruttare questa sua caratteristica.

LUCCA BATTUTO IN FINALE

Non ce l’ha fatta, nei giorni scorsi, Stefano Lucca a vincere la finale del Torneo delle Cinture di categoria superwelter. Il 27enne cresciuto nella cantera del Panthers Lauri era approdato a Roma dopo alcune vittorie e si era meritato la possibilità di vincere la manifestazione promossa dalla Federazione e dalla WBC, ma è stato sconfitto dal toscano Simone Giorgetti, al termine di un match deciso ai punti. Sul ring del Palaboxe Santoro, Lucca ha pagato qualcosa in termini di mobilità a Giorgetti, apparso più pungente del varesino che, tuttavia, si è battuto con coraggio e non ha sfigurato.