Monopattino elettrico: come scegliere il modello migliore per Natale

Con il Natale alle porte sono sempre di più le persone che vanno alla ricerca di regali che risultino sorprendenti e, soprattutto, graditi: regali capaci di entrare nella vita di tutti i giorni e magari addirittura di cambiarla in meglio. In questo senso il monopattino elettrico è senza ombra di dubbio una delle novità più gradite degli ultimi anni: un’alternativa più che valida alla classica bicicletta, che permette di muoversi agevolmente nel traffico urbano e che risulta più trasportabile di una classica due ruote. Ecco perché sono sempre di più le persone che consultano portali come monopattinoelettrico.pro per ottenere tutte le informazioni relative ai migliori prodotti attualmente sul mercato e sulle caratteristiche a cui prestare attenzione per essere certi di avere acquistato un modello di assoluta qualità.

Come funziona un monopattino elettrico

Tendenzialmente i monopattini elettrici sono dotati di due o tre ruote e sono alimentati da una batteria che può ovviamente venire ricaricata all’occorrenza, con il semplice ausilio di una classica presa di corrente. Raggiungono una velocità che varia dai 10 ai 35 chilometri all’ora e di solito assicurano un’autonomia di circa 30 km: autonomia che, ovviamente, può variare in base alla potenza del mezzo, ma anche alle condizioni in cui lo si utilizza (si pensi a strade più o meno dissestate e/o inclinate) o al peso di chi si trova a guidarlo. Si tratta di prodotti piuttosto scarni dal punto di vista dei comandi, dotati di acceleratore e freno e che, sempre utile ricordarlo, ad oggi non richiedono alcun tipo di patente di guida.

Come scegliere il proprio modello

Iniziamo col dire che probabilmente non esiste un particolare monopattino elettrico che sia il migliore in assoluto, ma si tratta semplicemente di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze: se infatti da una parte c’è chi predilige la guida seduto, dall’altra troveremo chi opta per quella in piedi; e ancora, se da una parte troviamo chi cerca un mezzo robusto e stabile, dall’altra ci sarà chi è alla ricerca di un modello più snello e magari addirittura richiudibile. Detto ciò, le caratteristiche precedentemente elencate sono anche quelle che di solito ci permettono di classificare i diversi modelli di monopattino elettrico presenti sul mercato. Dopodiché si entra nel campo delle specifiche legate all’autonomia della batteria, alla velocità e, ovviamente, alla capacità di carico del prodotto: a tal proposito è sempre utile ricordare che si può parlare effettivamente di monopattino elettrico per adulti solo nel caso in cui il modello in questione garantisca una capacità minima di 70 chili.

Caratteristiche strutturali e componenti

Dal punto di vista delle componenti un monopattino elettrico non è particolarmente distante da tanti altri mezzi di locomozione simili e quindi è opportuno informarsi in maniera accurata sulle peculiarità delle ruote, su quelle dei freni e su quelle delle sospensioni. Partendo dalle ruote, tendenzialmente sono ricoperte di gomma, sono di dimensione variabile e possono essere dotate o meno di camera d’aria. Le sospensioni possono venire montate esclusivamente sulla ruota anteriore o su entrambe, così come i freni, che di solito si classificano in tre tipologie differenti: freni “drum”, freni “hub” e freni “a disco”. Come è facile intuire il prezzo di un monopattino elettrico varia in base a tutte le caratteristiche ed alle componenti di cui abbiamo parlato finora: se un modello base di qualità accettabile non dovrebbe costare mai al di sotto di 100 euro, il prezzo di un prodotto di buona fattura tende a salire attorno ai 300 euro; infine i monopattini elettrici di fascia top possono arrivare a costare anche 1.000 euro.