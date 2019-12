Morandini: “Mi hanno chiesto di ripensare via del Cairo”

E se l’apertura del museo Morandini portasse una via del Cairo tutta nuova?

La possibilità non è cosi remota, visto che il sindaco Davide Galimberti ha chiesto al designer e artista di studiare un’idea artistica e funzionale per via del Cairo, quella su cui insiste l’entrata della Fondazione Marcello Morandini, anche in vista di una eventuale pedonalizzazione.

«Ringrazio il sindaco perchè mi ha invitato a studiare la strada di via del Cairo per renderla adatta e piacevole – ha spiegato infatti Morandini, durante la presentazione del museo e della Fondazione – E’ una cosa importante, di cui sono onorato: spero di trovare una buona idea».