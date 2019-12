Il museo Morandini apre le porte ai varesini

L’occasione per scoprirlo è stata la presentazione del prestigioso catalogo ragionato delle opere di Marcello Morandini, edito da un vero mito dell’editoria d’arte, Skira Editore: un importantissimo traguardo per ogni artista contemporaneo.

Ma quella di oggi era innanzitutto la presentazione alla città del museo Morandini e della sede della fondazione Morandini, in via del Cairo 41 a Varese.

Uno splendido spazio, ricavato in una villa dei primi novecento in pieno centro, che farà da museo dedicato al grande artista, designer e architetto. Ma non solo: sarà anche il suo studio e archivio personale, nonchè luogo espositivo per tutta l’arte contemporanea internazionale che segue lo stile “costruttivo” di Morandini.

UN GIOIELLO DI ARTE CONTEMPORANEA IN UNA VILLA DEI PRIMI NOVECENTO: SARA’ PRONTO A MAGGIO 2020

Della sede, sono complete due parti: il seminterrato, che ora ospita alcune delle più famose opere di Marcello Morandini, ma che poi sarà dedicato alle temporanee di arte internazionale e l’ammezzato, che sarà uno dei due piani dedicati più strettamente alla permanente dell’artista, nato a Mantova ma residente a Varese da quando era bambino, che dalla città giardino è diventato famoso in tutto il mondo per le sue sculture optical in bianco e nero e per i suoi pezzi di design dalle geometrie sempre attuali.

All’appello mancano ancora due piani, il primo piano e la “torretta”, che ospiteranno l’archivio personale e della fondazione Marcello Morandini, nonchè il suo studio. E manca anche un ascensore, che renderà accessibile a tutti gli spazi espositivi, e che verrà realizzato in cristallo secondo le linee “Morandiniane” cosi da farlo diventare simile a una grande scultura dell’artista.

Questi lavori saranno il fulcro dell’attività della fondazione fino ad aprile-maggio, momento in cui verranno definitivamente riaperte alla cittadinanza le porte di via del Cairo 41.

UNA SERIE DI OPEN DAY E VISITE GUIDATE A DICEMBRE PER SCOPRIRE IL PROSSIMO MUSEO-GIOIELLO DI ARTE CONTEMPORANEA VARESINO

La parte già realizzata della Fondazione, già bellissima da vedere, può però essere eccezionalmente visitata nel mese di dicembre: prima di ricominciare i lavori, infatti, la Fondazione e l’artista hanno deciso di dare un’occasione speciale ai varesini: per vedere “cosa sta succedendo di bello” in quella sede.

Per questo, hanno organizzato in tre giorni – domenica 15 dicembre, domenica 22 dicembre e lunedì 23 dicembre, dalle 10 alle 18 – altrettanti Open day della struttura: l’ingresso è gratuito, ma regolato, proprio perchè parte della fondazione è ancora “in fieri”.

Se si vuole non solo vedere, ma anche capirne di più, sono state previste inoltre delle visite guidate: in orari che vanno dalle 10 alle 16, saranno da giovedì 12 a sabato 14 e da giovedì 19 a sabato 21 dicembre.

Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria: info@fondazionemarcellomorandini.com oppure 0332.261024 – 1610525