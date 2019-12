Morto il 71enne caduto a Castelveccana

È morto nel pomeriggio di oggi, lunedì, Paolo De Angeli classe 1948, di origini francesi e residente a Parma, a seguito della caduta venuta sabato scorso sulle alture di Castelveccana. L’uomo venne soccorso e ricoverato a bordo di un elisoccorso partito da Milano e arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di circolo di Varese, ma le sue condizioni erano già allora particolarmente critiche per via della caduta.

Poi, nel pomeriggio di oggi l’aggravarsi delle condizioni e il decesso avvenuto attorno alle 15 all’ospedale di Varese. Gli organi dell’uomo verranno donati.