Non solo Bilancio: il consiglio approva provvedimenti per aree dismesse, musei e sport

Il Consiglio comunale maratona, cominciato nella sera del 18 dicembre 2019, dedicato al documento di bilancio preventivo, è cominciato con l’approvazione di altre importanti delibere.

APPROVATI GLI INCENTIVI PER LE AREE DISMESSE

Una delle più importanti prevede la riconferma, anche per il 2020, degli incentivi per la valorizzazione delle aree dismesse, recentemente approvate in giunta, poi avvallate in commissione e ora ratificate dal Consiglio Comunale.

In breve, chi riqualificherà il proprio edificio produttivo non commerciale assumendo nuovo personale dipendente a tempo indeterminato avrà, come già avvenuto quest’anno, una riduzione degli oneri perequativi che può arrivare fino al 90% del totale.

«Lo scopo di questa misura – ha spiegato l’assessore alla Pianificazione territoriale Andrea Civati – è quello di supportare il miglioramento della situazione economica nel territorio comunale e le conseguenti ricadute socio-economiche, come l’aumento del livello occupazionale e della popolazione residente. È un modello che abbiamo già sperimentato e che abbiamo visto funzionare. Le aree dismesse sono un patrimonio che dobbiamo sfruttare e, così, incentiviamo i proprietari a investire su di esse, dando nuova vita a fabbriche e imprese, senza consumare ulteriore suolo».

Come funziona l’incentivo

Le riduzioni degli oneri perequativi potranno arrivare, fino al 90% del totale e saranno suddivise in scaglioni progressivi. Il 20% sarà scontato a chi assume tra i 10 e i 19 addetti; il 40% a quanti ne assumeranno tra i 20 e i 29; il 60% se le nuove assunzioni saranno tra le 30 e le 39 e l’80% se queste ultime andranno oltre le 40 unità. Un ulteriore 10% di riduzione, a prescindere da quale sia la fascia in cui l’azienda sarà inserita, verrà riservato a quanti assumeranno almeno la metà degli addetti tra gli iscritti alle liste del Centro per l’impiego di Varese o del Nucleo di inserimento lavorativo del distretto della Città Giardino.

ANCHE LE SALE COMUNALI ORA HANNO UN TARIFFARIO

Un’altra novità approvata in consiglio riguarda la decisione di concedere le sale e gli spazi comunali anche alle attività private e commerciali, stilando un tariffario per il loro affitto. Fino ad ora non era stato possibile concederle, proprio per la mancanza di un tariffario, ed erano solo concesse a titolo gratuito: ora saranno aperta anche ad eventi privati. «La delibera non modificherà nulla però per le tante realtà no profit varesine, che comunque continueranno a beneficiare della gratuità delle sale grazie al meccanismo del patrocinio del Comune» ha precisato il sindaco già nella commissione che l’ha presentata e approvata a maggioranza.

Come funziona il nuovo impianto tariffario

Il nuovo impianto tariffario dei musei comunali si divide in realtà in due: da un lato un aggiornamento dei biglietti di ingresso alle mostre che arriva anche in seguito all’esperienza di successo dell’esposizione di Renato Guttuso («Che ha superato i 15mila visitatori» ha ricordato il sindaco Galimberti) e delle tante altre proposte culturali che si stanno svolgendo negli altri musei. Dall’altro quello relativo all’applicazione di un tariffario per gli enti profit che volessero affittare sale e spazi comunali.