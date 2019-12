Fa discutere l’emendamento approvato sull’autonomia

Fa discutere, come era immaginabile, il voto favorevole di una grande maggioranza in consiglio all’emendamento proposto dal consigliere leghista Marco Pinti sulla “Autonomia di Varese”. Un voto più formale che pratico, che impegna il sindaco in maniera generica a farsi “Garante dell’autonomia del Comune e a difenderlo da ogni taglio economico effettuato dal Governo centrale”: ma proprio per questo con una forte suggestione politica e una parola d’ordine, “autonomia”, che è da sempre nell’agenda della Lega.

Per questo le principali perplessità arrivano proprio dalla Maggioranza: il vicesindaco Daniele Zanzi (che non era presente nella prima serata del consiglio comunale, come non era presente la consigliera di Varese 2.0 Elena Baratelli) ha lanciato il suo primo commento su facebook già ieri sera: «Stasera in Consiglio comunale è’ stato approvato, con il voto anche della maggioranza, un emendamento della Lega al bilancio che legittima di fatto le posizioni autonomistiche della Regione Lombardia. Ha spiegato a poche ore dal – Sono profondamente contrario a questa decisione che ha un forte risvolto politico. Qualcuno mi fornisce un Perché?»

Una domanda simile se l’è posta anche il consigliere PD Luca Paris, uno dei quattro consiglieri che ha votato contro (Oltre a lui, Luisa Oprandi e Giovanni Miedico del PD, e il consigliere di Progetto Concittadino Enzo Laforgia), commentando così sui social la sua decisione: «La domanda é: che cosa c’entra un emendamento del genere con il bilancio del Comune della nostra città, visto che riguarda un tema prettamente di politica nazionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni? E perché per questo motivo non é stato dichiarato inammissibile? L’ emendamento non ha avuto il mio voto favorevole, né quello di altri Consiglieri comunali del PD e del Consigliere di Progetto Concittadino, né il sostegno del Vicesindaco e della sua componente Civica». Una decisione, e un parere, sottoscritti proprio dal vicesindaco Zanzi, che li ha condivisi.

Molto più soddisfatti invece – e per più di un motivo – i rappresentanti della Lega che non erano in consiglio comunale: «E’ una grande vittoria non solo per noi, che abbiamo proposto il documento, ma per tutta la città di Varese: il voto favorevole all’emendamento del nostro Consigliere Marco Pinti, che impegna il Sindaco e l’Amministrazione a farsi garanti dell’autonomia di Varese e a sostenere l’autonomia regionale, è un importantissimo passo in avanti – Ha commentato , Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega – Un provvedimento che ha avuto un appoggio bipartisan, a dimostrazione che le proposte che servono per il bene della comunità sono proposte di buon senso che non hanno colore politico. Peccato solo per il fatto che mentre la Lega è sempre compatta a sostenere le proposte di buon senso, il PD si sia diviso al suo interno, e non solo il PD, segno che da quella parte politica ancora non c’è la dovuta attenzione ai temi importanti per i cittadini».

«L’importante è che la proposta di autonomia sia stata approvata – Ha aggiunto il Commissario cittadino della Lega di Varese Andrea Gambini – ma dobbiamo sottolineare il fatto che se non fosse stato per noi, il tema dell’autonomia non sarebbe nemmeno entrato in Consiglio comunale. Vedremo se chi ha votato a favore saprà invece tenere fede all’impegno preso. Ne dubitiamo fortemente, visto che si tratta dello stesso partito che governa a livello nazionale e ha praticamente affossato la sacrosanta richiesta di autonomia di Lombardia e Veneto… aspettiamo e vediamo».