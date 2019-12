Varese, approvato il bilancio preventivo 2020

Alla fine ce l’hanno fatta in sole due serate, contro le tre preventivate: il bilancio preventivo 2020 del comune di Varese è stato approvato il 19 dicembre, anche se ben dopo la mezzanotte, alla fine di una lunga discussione che ha riguardato oltre 180 emendamenti e 4 ordini del giorno. A votare favorevolmente il provvedimento sono stati in 19, dei 29 consiglieri ancora al lavoro a quell’ora, per un documento economico di quasi 90 milioni di euro.

Il piano delle opere prevede un investimento di 34 milioni di euro in totale; oltre 4 milioni andranno sulla sicurezza – con sette nuovi agenti di Polizia locale e l’arrivo di oltre 50 telecamere solo nel comparto stazioni – un milione andrà in manutenzioni, asfaltature e lavori pubblici. Mentre la riqualificazione di nuovi impianti sportivi e investimenti per lo sport varrà un milione e 400mila euro, per i servizi per l’infanzia saranno invece investiti quasi 5 milioni di euro. Per le politiche giovanili il bilancio previsionale stanzia 250mila euro per il 2020, mentre saranno oltre 2 milioni e 300mila euro le somme che verranno impiegate per azioni concrete a sostegno delle persone anziane.

E ancora interventi che stanno già interessando la città come la riqualificazione dell’area stazioni o il prossimo cantiere per la caserma Garibaldi e piazza Repubblica di oltre 20 milioni di euro. Nel 2020 la voce cultura vedrà un investimento di 3 milioni di euro e 2 milioni sono stati stanziati sulle politiche ambientali.

“UN LAVORO BASATO SU EFFICIENZA E TAGLIO DEGLI SPRECHI”

Ovviamente soddisfatta la giunta comunale: «Programmazione, progettazione, efficienza e capacità di spendere al meglio le risorse – ha commentato l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti, prima artefice del risultato – è questa l’impostazione concreta che abbiamo restituito ai documenti di programmazione economica e che ci ha consentito di creare spazi di sviluppo e di rigenerazione della città. Il tutto senza pesare sulle tasche dei cittadini e senza aumentare la tassazione. Il lavoro svolto in questi anni si è basato sull’efficienza e il taglio degli sprechi per concentrare le risorse su quelle che sono le priorità per il miglioramento della città».

«Il bilancio approvato oggi dal Consiglio – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – certifica la grande svolta che abbiamo dato alla città. Un’operatività che proseguirà anche nel prossimo biennio con l’obiettivo di far crescere ancora la città. Alcuni dati ci dicono già che la strada è giusta: la diminuzione dei reati con un meno il 27% dei furti in abitazione e l’ottimo risultato nel dossier sulla qualità della vita redatto dal Sole 24 Ore che fotografa Varese come protagonista di una scalata della classifica nazionale. Pur con il disavanzo che abbiamo ereditato – oltre 7 milioni di euro – e che stiamo annualmente ripianando, siamo riusciti a mettere in campo una serie di interventi e opere che sono state possibili solo grazie ad un attento lavoro di efficienza e programmazione. Questo lavoro si intensificherà ancora di più nei prossimi anni.L’autonomia a Varese serve proprio a questo».