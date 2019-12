In pediatria, laboratori per “salvare il pianeta”

Un ricovero in ospedale per un bambino può anche essere l’occasione per imparare come proteggere e difendere il nostro pianeta. Del resto la salute dipende anche dalla salute del mondo in cui si vive.

I pazienti della pediatria dell’ospedale Del Ponte hanno trascorso un pomeriggio imparando cos’è la plastica, gli effetti della sua dispersione in mare e come va riciclata affinchè non venga abbandonata nell’ambiente con gravi danni alla flora e alla fauna.

L’iniziativa con contenuti educativi è stata organizzata da Il Ponte del Sorriso grazie alla preziosa collaborazione dell‘associazione Ama&vivi Plastic Free.

Alessandra e Michela di Ama&vivi Plastic Free hanno spiegato con parole semplici, fotografie e azioni pratiche come sia possibile salvaguardare la natura, il bene prezioso senza il quale la nostra vita sarebbe impossibile.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo, erano molto curiosi, si sentivano coinvolti e hanno posto varie domande. Alessandra e Michela hanno poi organizzato dei simpatici laboratori creativi utilizzando la plastica che, invece di essere buttata, è stata trasformata in giochi.

Per i piccoli ricoverati è stato un bel momento di sensibilizzazione attraverso l’attività ludica, per la nostra Terra un piccolo passo in più verso un progetto green per tutelarla.