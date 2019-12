Polizia Locale, controlli serali a 360 gradi

Proseguono i controlli serali della Polizia Locale volti alla sicurezza stradale e alla prevenzione al degrado urbano. Il servizio, svoltosi la settimana scorsa e durato fino alla mezzanotte, ha coinvolto due unità mobili impiegate in posti di controllo fissi in via Varese nord e sud e una pattuglia dinamica dedicata al controllo di alcuni siti quali parchi via Da Vinci, zona traffico limitato con particolare riferimento alla vecchia pretura, zona stazione e retro.

Contestata qualche violazione al codice della strada e un sequestro di un’autovettura priva di copertura assicurativa. Il giovane conducente cerianese ha dovuto proseguire la serata a piedi. Tranne questi piccoli episodi, si è registrata una situazione di una città tranquilla e ordinata.

«Nuovi interventi dei nostri agenti per garantire la sicurezza dei nostri concittadini a 360°, in questo caso sia dal punto di vista stradale che di quello alimentare. L’attività della nostra Polizia Locale, in questi anni, si è concentrata capillarmente su tutta la città per garantire il pieno rispetto della legalità e nel caso specifico della libera concorrenza», dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.