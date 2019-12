Scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla Lomazzo-Bizzarone

(Immagine di repertorio) – Disagi alla circolazione nella mattinata sulla Sp23, la Lomazzo-Bizzarone, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante nel territorio di Appiano Gentile, al confine con Guanzate.

L’incidente si è verificato poco dopo le 10, quando un’auto e un camion che procedevano in direzione contraria si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e gli agenti della Polizia locale di Appiano Gentile. Due le persone coinvolte, una donna di 34 anni e un uomo di 51.

La viabilità sulla provinciale ha subito rallentamenti, a causa delle auto che procedevano a senso unico alternato per permettere i soccorsi e i rilievi dell’incidente.