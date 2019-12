Stefano Lucca sul ring per la finale del Trofeo delle Cinture

Appuntamento importante per la carriera di Stefano Lucca, il pugile “pro” nato a Tradate e residente a Binago che fa parte del Panthers Lauri. Venerdì 13 dicembre, il 27enne salirà sul ring del “PalaBoxe A. Santoro” di via Vertumino a Roma per la finale del Trofeo delle Cinture WBC, un incontro che potrebbe promuoverlo a “prima serie” e metterlo sulla strada per una futura sfida al titolo italiano dei pesi superwelter.

Lucca è al quarto incontro tra i professionisti e fino a qui ha effettuato un percorso netto per via delle vittorie ai danni di Fazzino (a maggio), Mainenti (a luglio) e Maifredi (a ottobre). A Roma dovrà incrociare i guantoni con un pugile toscano, Simone Giorgetti, classe ’91 (Lucca è del ’92) e a sua volta imbattuto nella sua breve carriera a petto nudo, con quattro vittorie in altrettanti match.

Il clan del Panthers Lauri si avvicina fiducioso all’incontro, che sarà disputato sulla distanza delle otto riprese: la società è alla prima esperienza nel Trofeo delle Cinture organizzato dalla WBC e sta sostenendo il cammino di Lucca che si sta confermando un atleta grintoso e determinato, pronto ad apprendere le nuove metodologie di allenamento. Il 27enne aveva esordito nei pro in occasione della riunione in cui Iuliano Gallo aveva centrato il proprio titolo italiano e quindi aveva iniziato il cammino nel Trofeo superando nei quarti Mainenti a Ronago e lo aveva proseguito battendo in semifinale (sempre ai punti) il toscano Manfredi a Sorbolo. Ora la “tappa” nella capitale per il match più importante.

La società pugilistica varesina, intanto, è impegnata anche nell’organizzazione della riunione internazionale in calendario per sabato 21 dicembre al PalaVolonterio di Bizzozero: in quell’occasione (dalle ore 21) un gruppo di boxeur dilettanti dei Panthers affronterà i pari categoria di una selezione elvetica. La riunione principale sarà preceduta, nel pomeriggio (tra le 15 e le 18) dalle sedute di “light boxe” per le quali la prenotazione è obbligatoria.