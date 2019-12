Telethon, trent’anni in piazza per la ricerca

Quest’anno Telethon compie 30 anni.

E’ nato nel 1990 dall’iniziativa di UILDM per avanzare nella difficile ricerca sulle Malattie Neuromuscolari che fino ad allora avevano scarse speranze di vita e di terapia e pochi ricercatori se ne occupavano.

Ha iniziato come Maratona televisiva con UILDM, BNL (Banca Nazionale del Lavoro) e RAI. Con gli anni si sono aggiunti molti Partner e Sostenitori, come AVIS, ormai a fianco di UILDM e di Telethon in maniera costante e concreta e poi molti altri (Lions, Grandi catene commerciali, Associazioni e Istituzioni) ed è diventata una raccolta fondi che dura tutto l’anno!

Con i risultati della ricerca l’aspettativa di vita e la qualità di vita dei malati affetti da Malattie Neuromuscolari è aumentata significativamente e molte Malattie Genetiche sono meglio conosciute e adeguatamente affrontate. Per alcune malattie è stata trovata la cura e decine di bambini sono guariti! Ma c’è ancora molto da fare perché tutte le malattie genetiche richiedono studi molto lunghi e costosi.

La Maratona TELETHON 2019 si terrà in tutta Italia dal 14 al 21 dicembre 2019 e sarà abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI, pur se la raccolta Telethon continua per tutto l’anno.

Anche in Provincia di Varese TELETHON si realizza con la collaborazione di UILDM, BNL, AVIS e molte altre Associazioni e Istituzioni (Lions, Pro Loco, Comuni, Aziende) e Privati cittadini.

In Provincia di Varese Telethon avrà molte CASE UILDM-TELETHON sabato 14 dicembre a Varese, a Busto Arsizio, a Gallarate, a Venegono Inferiore, a Fagnano Olona; a Cantello il 15 dicembre. A Solbiate Olona si terrà la manifestazione Telethon in Valle 2019 con diversi eventi.

I Comuni interessati hanno dato il loro Patrocinio con grande disponibilità e risorse a diverso titolo.