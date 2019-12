Il tribunale revoca i domiciliari per Fratus, Cozzi e Lazzarini

Dopo sei mesi di arresti domiciliari l’ex-sindaco Gianbattista Fratus, Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini tornano in libertà ma con l’interdizione dai pubblici uffici e nelle partecipate nel Comune di Legnano. I tre sono a processo con l’accusa di turbativa d’asta per la scelta del direttore generale del Comune di Legnano, per l’incarico di direttore di Amga e per il ruolo di consulente fiscale di Euro.Pa. Al solo Fratus è contestata anche la corruzione elettorale.

All’ex-primo cittadino il giudice Daniela Frattini, che ha firmato il provvedimento con parere favorevole del pm, ha anche vietato la dimora nel territorio della città di cui è stato sindaco e il divieto di entrarvi senza autorizzazione del giudice.

Il provvedimento arriva dopo che è decaduto il pericolo di inquinamento delle prove in quanto tutti sono state acquisite le testimonianze in aula.

