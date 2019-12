Tüscoss, abiti molto griffati e molto poco usati

Una nuova iniziativa “anticonsumismo” da Zona Franca-Semi liberi, il progetto che mette insieme cibo, arte, economia e cultura nato dalla creatività di Franca Formenti che domenica 15 dicembre propone “Tüscoss, il mercatino di abiti molto griffati e molto poco usati”.

Dalle 11 alle 22 nel locale di via Piatto 9, a Varese, si svolgerà un mercatino etico di abiti ed accessori, per un Natale che guardi alla sostanza e meno allo shopping compulsivo.

«Il capitalismo ci ha portati ad accumulare abiti che non usiamo e a trasformare la moda in uno dei fattori più inquinanti per l’ambiente – spiega Franca Formenti – Tüscoss, nell’accesione dialettale di “qualsiasi cosa” è un invito a riconsiderare il nostro modo di fare shopping, iniziando a svuotare gli armadi»

L’iniziativa si propone come tentativo ludico ma determinato, opportunità fattiva. Vestiti narranti/erranti che, passando di mano in mano, continuano ad essere protagonisti di trame, realtà rinnovate, nell’ottica ampia di un riciclo est_etico.

«Un esperto bottegaio, e Varese ne ha tradizione, sa quando arriva il momento di svuotare i magazzini ed è proprio così che si propone di fare Tüscoss. Un invito all’azione, un atto provocatorio che svuoti gli armadi e diventi spinta iniziale e morale al moto circolare del dare e avere».

Un rinfresco gratuito verrà offerto per tutta la durata dell’evento.