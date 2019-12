Tutti i premiati alla Festa del Ringraziamento

«Siamo convinti che la gratitudine sia un valore fondamentale, un valore essenziale per vivere bene con gli altri. Dire grazie può cambiare la nostra vita e quella della comunità in cui viviamo. Per questo abbiamo deciso di avviare l’esperienza della Festa del Ringraziamento».

Queste le parole con cui il Sindaco della Città di Castellanza, arch. Mirella Cerini, ha accolto sabato pomeriggio nella sala Colonne di Palazzo Brambilla le tante persone che si sono spese per la città come volontarie e che hanno ottenuto importanti risultati in ambito sportivo.

A loro la Città di Castellanza ha voluto dire “Grazie” con una pergamena, semplice ma carica di significato. Undici gli atleti castellanzesi e trentuno i volontari premiati nel corso di un pomeriggio ricco di gioia ed emozione.

Di seguito i nominativi dei premiati:

ATLETI

1. BELLATO SILVANO – CAMPIONE ITALIANO ARCO LONGBOW 2019 -Categoria Seniores

2. CALDERA SOFIA – CAMPIONE ITALIANO TENNIS – Categoria Under 16

3. GALUPPI LUDOVICA – RECORD ITALIANO 80 M. – Categoria Under 15

4. COLOMBO FILIPPO -3° CLASSIFICATO CAMPIONATO NAZIONALE – Snowboard

5. PETRILLO VIOLA – GOLD JUNIOR A (Miglior giocatrice del torneo) – Calcio Femminile under 12

6. SCOMAZZON GIULIA – CAMPIONE ITALIANO DRESSAGE – Equitazione

7. MELI REBECCA – CAMPIONE PROVINCIALE TENNIS SINGOLO – Campionato provinciale 2° livello

8. BANDERA ANNA – CAMPIONE DEL MONDO MINIGOLF 2019 – Specialità Matchplay

9. COLOMBO PAOLO – CAMPIONE ITALIANO KARATE 2019 – “1° Kata, 1° Kumite, 1° Kata cat. Sup., 1° Kumite a squadre u.30”

10. COPPINI ANDREA – CAMPIONE ITALIANO STAFFETTA 4X400 – Categoria Allievi

11. RUSTICI RICCARDO – ATLETA CASTELLANZESE BASKET IN CARROZZINA

VOLONTARI

1. CROCI AUGUSTO – VOLONTARIO SPORTELLO DISABILI

2. CERINI SILVIO – VOLONTARIO SPORTELLO DISABILI

3. DONELLI SONIA – VOLONTARIO DISABILI

4. RIITANO ROBERTA – VOLONTARIO SPORTELLO DISABILI

5. BONETTI RENZO – VOLONTARIO TRASPORTO MINORI DISABILI

6. SIGNORINI MARIO – VOLONTARIO TRASPORTO MINORI DISABILI

7. ZAMPINI BRUNA – VOLONTARIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI

8. BUZZI FABIA – VOLONTARIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI

9. PALEARI GRAZIELLA – VOLONTARIO ARCHIVIAZIONE

10. MORONI FABIO – VOLONTARIO ARCHIVIAZIONE

11. CAPRILE DANIELA – VOLONTARIO VISITE GUIDATE PALAZZO COMUNALE

12. ZAFFARONI ROBERTO – VOLONTARIO SUPPORTO UFFICIO ISTRUZIONE

13. CENTINEO GIUSEPPE – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO LIUC

14. GRAUSO NICOLA – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO LUIC

15. TOGNIN LUCIANO – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO LUIC

16. LOMBARDI MARIO – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO VIALE ITALIA

17. BIAGIOLI MASSIMO – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO VIALE ITALIA

18. BIAGIOLI LEONARDO – VOLONTARIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO VIALE ITALIA

19. FERIOLI MASSIMO – VOLONTARIO INGRESSO SCUOLE

20. BISSOLI CLAUDIO – VOLONTARIO AREA CANI

21. BRICK ENA – VOLONTARIO AREA CANI

22. COLOMBO LUCA – VOLONTARIO AREA CANI

23. MAZZA ROBERTO – VOLONTARIO AREA CANI

24. PIETROBONI SERGIO – VOLONTARIO AREA CANI

25. TAGLIAFERRI GIORGIO – VOLONTARIO AREA CANI

26. MITA JOSEPH – VOLONTARIO COMUNITA’

27. SANE’ JANKHOUBA – VOLONTARIO COMUNITA’

28. OGHOMWENRIE ALEX OSAMEDE – VOLONTARIO COMUNITA’

29. COLOMBO FRANCESCA – SERVIZIO CIVILE PROGETTO EDUCAZIONE

30. ARENARE GIADA – SERVIZIO CIVILE PROGETTO BIBLIOTECA

31. DOLENZ MARTINA – SERVIZIO CIVILE PROGETTO BIBLIOTECA