Un comitato di studenti contro i cambiamenti climatici

Giovani e intraprendenti: gli studenti del gruppo Fridays For Future Saronno hanno fatto sentire la propria voce, presentando una nuova proposta per sensibilizzare e promuovere la lotta ai cambiamenti climatici anche nella città degli amaretti.

Il gruppo si lega al movimento globale ambientalista dalla sigla FFF, Fridays For Future, sbocciato attorno alla figura di Greta Thunberg. FFF Saronno è nato in primavera dall’idea di tre ragazzi sedicenni dell’Istituto Padre Monti, Manuel, Giorgio e Deborah, mossi dalla vocazione di unirsi alla lotta contro il riscaldamento globale, perché «la cosa più importante è imparare ad aiutare il prossimo, siamo convinti che non tutti siano ben informati sui cambiamenti climatici», ha spiegato Deborah. La prima manifestazione del gruppo, dal titolo #anchesaronnosifasentire, si è tenuta il 31 maggio e ha coinvolto 40 ragazzi dei plessi scolastici saronnesi oltre a tanti piccoli delle scuole elementari. Il giovane movimento attivista ha anche presentato alcune richieste al Comune di Saronno e alle scuole, come la dichiarazione dello stato di emergenza climatica e un maggior impegno sul fronte dei trasporti pubblici.

L’intenzione dei ragazzi di FFF Saronno è quella di coinvolgere la città nella lotta contro il riscaldamento globale, attraverso iniziative destinate soprattutto ai giovani coetanei. A questo scopo, FFF Saronno ha presentato la propria iniziativa in occasione di un convegno organizzato nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre presso la Fondazione Daimon: un comitato, denominato “Comitato Ambientale“, per coinvolgere tutti gli studenti delle scuole superiori del saronnese e realizzare proposte e azioni concrete per combattere le anomalie climatiche, partendo da piccoli gesti come la proposta di sostituire i distributori di bottigliette d’acqua con dei distributori per riempire le borracce personali. FFF Saronno ha già preso contatti con alcuni Istituti come il liceo scientifico G.B. Grassi e il liceo classico S.M. Legnani, che hanno mostrato piena apertura e disponibilità di adesione.

Lo scopo principale del Comitato Ambientale è quello di fare rete tra le scuole di Saronno, in modo da creare un movimento unito e univoco di giovani studenti che condividono lo stesso scopo, legato a una tematica sempre attuale e delicata come quella dei cambiamenti climatici. L’intento di FFF Saronno è quindi quello di ripetere il convegno nelle sedi dei vari plessi locali per costruire i giusti contatti e puntare ad allargare sempre più il movimento ambientalista.