Un emendamento per partecipare al “concorso europeo per le città giardino”

(Giardini Estensi – Foto di Nicoletta Massari)

Il titolo di gittà giardino, cosi scontato da queste parti per Varese, potrebbe diventare un brand valido in tutta Europa: ma per farlo bisogna investire.

Per questo i consiglieri Luca Paris del PD, ed Elena Baratelli di Varese 2.0 si sono uniti per presentare, durante il consiglio comunale – fiume che approverà il bilancio e che comincerà mercoledì 18 dicembre, un emendamento finalizzato ad «evidenziare sempre più la vocazione verde, costruendo il “brand” Varese anche attraverso riconoscimenti internazionali, a partire da quella dimensione di città “green” ed europea che le é propria».

Uno strumento per fare questo «C’è già, ed é il premio ideato dalla Commissione Europea per le città tra i 20.000 ed i 100.000 abitanti, l’ European Green Leaf Award. Nel caso di ottenimento del Premio, il Comune di Varese beneficerebbe, solo per iniziare, di un contributo economico pari a 70.000 euro ed inoltre, per un intero anno, sarebbe al centro di una serie di importanti iniziative ed eventi volti a valorizzare la nostra Città nel contesto Europeo, con le relative ricadute sotto il profilo turistico» spiegano i consiglieri.

Gli indicatori sui quali Varese dovrebbe misurarsi con la concorrenza sarebbero sei: dalle aree urbane verdi alla natura e biodiversità, dalla mobilità sostenibile agli interventi di mitigazione/adattamento, dalla qualità di aria ed acqua all’economia circolare.

«La nostra città ha le carte in regola per affrontare questa sfida, che vorrebbe dire anche spingere ulteriormente sull’acceleratore negli interventi a favore dell’ambiente».

Per questo il loro emendamento impegna il comune di Varese a reperire le risorse in bilancio (si ipotizzano circa 50.000 euro per le attività di “costruzione” della candidatura, cominciando dall’attività di raccolta dei dati e delle informazioni utili e dalla loro successiva elaborazione ecc., disponibili in bilancio – Missione 5 che appartiene alla tutela e valorizzazione delle attività culturali.

