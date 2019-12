Una canzone che gira “Nella testa”, Il Triangolo è tornato

Hanno tirato fuori il loro lato più spensierato, ma senza rinunciare alle melodie retrò e alle chitarre surf. Il Triangolo è tornato e l’ha fatto con “Nella testa”, un singolo che si canta volentieri e ha un suono riconoscibile e contemporaneo.

Un ritorno accolto con grande entusiasmo, sopratutto da coloro che seguono la band dai tempi di Va sul palco, il concorso per band emergenti dal quale, otto anni fa, prese il via questa avventura che ha superato da tempo i confini della provincia di Varese.

Di strada infatti, ne hanno fatta molta: nel 2012 hanno pubblicano Tutte Le Canzoni, due anni dopo Un’America. Marco Ulcigrai, il cantante, ha poi seguito in tournèe, prima I Ministri e poi Le Luci della Centrale Elettrica. Ora, la band di Luino trapiantata a Milano, è pronta a presentare il nuovo lavoro discografico (uscirà il 17 gennaio), pubblicato dalla casa discografica varesina che li ha seguiti fin dall’inizio, la Ghost Records.

«Il disco si intitolerà “Faccio un cinema”, un titolo che ben si presta al nostro immaginario e al periodo che stiamo vivendo. La nostra musica è sempre stata associata ad un certo stile cinematografico e questo album è nato in un anno molto intenso dal punto di vista personale. Io e Thomas ci siamo trovati a registrare in un periodo di grandi cambiamenti», racconta Ulcigrai. Anche il singolo appena pubblicato infatti, «racconta del “temporale nella testa” di chi si avvicina ai trenta anni, quell’età a metà fra una gioventù spensierata che se ne sta andando e l’età adulta».

Un album suonato e cantato insieme al bassista Thomas Paganini, senza Mauro Campoleoni alla batteria, ma con la collaborazione di Giacomo Fiocchi e il varesino Riccardo Montanari, cantante dei Belize. «Riccardo ci ha aiutato in fase di produzione a “svecchiare” le canzoni e renderle più fresche. La nostra amicizia dura da anni e le nostre strade sono sempre andate in parallelo, questa collaborazione è nata in modo molto spontaneo».

Il tour invece, prenderà il via nel 2020, probabilmente da Varese, e vedrà sul palco Ulcigrai e Paganini accompagnati da batteria e chitarra. Intanto, mercoledì, è uscito il godibilissimo video del nuovo singolo, “Nella testa” per la regia di Silvia Clo Di Gregorio.