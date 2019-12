“Un’ora di niente”, Faroni in scena al Santuccio

Venerdì prossimo, 13 dicembre, alle 21 al Teatro Santuccio l’irrefrenabile e travolgente monologo di Paolo Faroni dal titolo “Un’ora di niente”.

Sessanta minuti senza sosta: mescolando narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa, Paolo Faroni si avventura in un flusso di coscienza potentemente comico e poetico. Una grande ironia e una gravità velata di leggerezza per parlare, tra risate e momenti di vera riflessione, dell’amore come atto creativo e gratuito per eccellenza, che domina su tutto e allo stesso tempo su niente.

Senza mai risparmiare un colpo sia a se stesso che al pubblico, il mattatore Faroni confessa i propri difetti, le proprie paure e le proprie necessità, il continuo sballottamento tra desiderio di elevarsi e istinto animale, che accomuna tutti noi in un’esistenza che è insieme “paradiso e schifezze”. Un concentrato di vita che inonda il pubblico di domande, scomodi interrogativi esistenziali e divertimento. Un monologo recitato da un Mercuzio vestito a festa a cui il pubblico può rispondere come Romeo: “Taci, ti prego, tu parli di niente” . Già: lui parla solamente di sogni.

L’evento è parte della rassegna di Red Carpet Teatro.

Informazioni

BIGLIETTO INTERO: € 12

RIDOTTO Allievi Giorni Dispari Teatro: € 6

Posto unico non numerato

Non è richiesta la prenotazione

Ingresso gratuito per minori di 14 anni e disabili

Per ulteriori informazioni: www.redcarpetteatro.it /lab@redcarpetteatro.it – +39 333 8881041