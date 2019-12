Varese sempre più giù: anche l’Amatori&Union vince a Giubiano

Il ritorno in campo di diversi giocatori assenti nelle gare precedenti non sono bastati al Rugby Varese per tornare al successo. La striscia nera della formazione biancorossa si è allungata a sei partite con il KO interno rimediato domenica 15 contro l’Amatori&Union Milano, formazione che nel ranking ipotizzato prima del campionato era nella stessa “fascia” del XV di Giubiano.

Netto il divario al termine del match disputato al “Levi”: 20-40 per i milanesi allenati da Marco Pisati tra i quali è tornato, dopo un lustro, il numero 10 Michael Cagnoni. Pella e Galante, tecnici varesini, hanno potuto contare sul rientro dei trequarti Comolli, Malnati e Valcarenghi e dell’avanti Bobbato, anche se sono stati costretti a rinunciare all’ala Fulginiti a causa di un problema muscolare. Dentro, quindi, ancora il giovanissimo Filippo Ficarra (foto in alto di Ambrogio Castiglioni) che è una delle poche note liete di questo periodo e che, anche in questa partita, è andato in meta per due volte, bissando la doppietta segnata contro il Sondrio.

Successo meritato quello dell’Amatori&Union, apparsa più forte in mischia e sulle rolling maul rispetto a un Varese che ha sofferto molto spesso in fase di conquista dell’ovale. La partita è stata più spigolosa del dovuto, anche per via di un arbitraggio al quale è sfuggito qualcosa di troppo, in particolare un intervento gratuito al collo di Ficarra in occasione della sua seconda meta, da parte dell’estremo Crepaldi. Un intervento di frustrazione che non è stato sanzionato ma che avrebbe dovuto portare a una decisione forte da parte del direttore di gara.

Gli ospiti hanno guadagnato vantaggio già nella prima frazione con tre mete siglate da Piciaccia, Marroccoli e Riva, quest’ultimo anche autore di due trasformazioni. Il Varese ha impattato a quota 7 con la prima segnatura di Ficarra (trasformata da Tamborini) ma poi ha mosso il punteggio solo con un piazzato dello stesso Tamborini, quindi alla pausa lunga si è andati al riposo sul punteggio di 10-19. Al rientro in campo i biancorossi si sono ulteriormente avvicinati fino al -2, grazie alla meta immediata di Comolli e alla seconda di Ficarra (12′: 20-22) sulla quale è mancato il cartellino di cui abbiamo detto (nel mezzo, 3 punti di Riva su punizione). Poi però Mastromauro e il solito Riva (al piede) hanno allungato sul +12 nel giro di 4′ e poco dopo la meta di Demolli sugli sviluppi di una rolling maul ha di fatto chiuso i conti. Infine, a 4′ dalla conclusione, ancora Riva ha messo il punto esclamativo con il piazzato del definitivo 20-40.

«Avevamo il dovere di segnare almeno la quarta meta, nonostante le difficoltà in fase di conquista, e ne abbiamo avuta anche la possibilità ma non ci siamo riusciti – è il commento di Mario Galante al termine della gara – In questo momento ci manca la giusta cattiveria agonistica, altrimenti l’obiettivo minimo stagionale diventa complicato. L’Union ha fatto una partita semplice e aggressiva con il pallone in mano, cose che ora ci mancano. Non è stata nemmeno una questione di differenza fisica, quella che c’è per esempio con il Rovato: è proprio un problema di atteggiamento, approccio e attitudine». Domenica 22 nuovo appuntamento casalingo per il Varese: a Giubiano arriva il Piacenza che ora si trova a metà classifica. Vincere è necessario, anche perché ormai il Varese è nel tris di coda.

RUGBY VARESE – AMATORI & UNION MILANO 20-40 (10-19) MARCATURE: 4′ mt Piciaccia tr Riva (0-7); 11’ mt Ficarra tr Tamborini (7-7); 16′ mt Marroccoli tr Riva (7-14); 24’ cp Tamborini (10-14); 27 mt Riva (10-19). St: 2’ mt Comolli (15-19); 7’ cp Riva (15-22); 12’ mt Ficarra (20-22); 18’ mt Mastromauro tr Riva (20-29); 22′ cp Riva (20-32); 26’ mt Demolli (20-37); 36′ cp Riva (20-40). VARESE: Comolli, F. Bianchi, Malnati, Valcarenghi (Zuinisi), Ficarra (Carbone), Pandozy, Tamborini (Sacchetti), Bobbato, Djoukouehi, Borello (c.), Arreghini (Contardi), Lacché (Castiglioni), Gulisano, Dal Sasso (Patruno), Maletti (Ciavarrella). All.: Pella e Galante.

ARBITRO: Gabriele Baldassarre di L’Aquila (F. De Bernardi, F. Notaristefano).

NOTE: al 23′ pt cartellino giallo a Picciaccia (M); al 39′ st cartellino giallo a Borello (V) e Pirotta (M); al 40′ st cartellino rosso a Djoukouehi (V).

Serie B Girone 1

RISULTATI (7a giornata): Bergamo-Lecco 5-36, Ivrea-Sondrio 35-19, Cus Milano-Capoterra 55-0, Franciacorta-Monferrato 19-48, Varese-Amatori & Union Milano 20-40, Piacenza-Rovato 15-30.

CLASSIFICA: Cus MI 33, Rovato 31, Lecco 28, Monferrato 26, A&U MI 18, Piacenza 14, Franciacorta 13, Ivrea 10, Sondrio 9, Capoterra, Bergamo, Varese 6.