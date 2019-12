Tra via Montello e via Palestro aprirà un nuovo supermercato

Dove oggi c’è un capannone abbandonato presto ci sarà un supermercato. L’amministrazione di Busto Arsizio ha infatti dato il via libera per la costruzione di un nuovo punto vendita della catena Famila tra via Montello e via Palestro nel quartiere di San Michele. L’area interessata è quella della ex-Silgra, oggi in liquidazione, dove sorgerà la struttura che prevede una superficie di vendita di 1.500 metri quadri. (nella gallery il confronto tra oggi e il progetto)

Un intervento con il quale il comune punta da un lato a riqualificare un pezzo di città e dall’altro ad incassare risorse e servizi. Per la prima voce si considerano oneri di urbanizzazione primaria di poco meno di 120.000 euro mentre per i servizi Palazzo Gilardoni ha chiesto a Famila prima di tutto la realizzazione del parcheggio attrezzato e piantumato ad uso pubblico perpetuo posta in affaccio a Via Montello che ha un valore di 220.000 euro. Nel parcheggio dovrà poi essere installata una colonnina di ricarica per auto elettriche e oltre a tutto questo il costruttore dovrà realizzare un attraversamento pedonale rialzato posto in Via Montello in prossimità dell’incrocio con Via Pontida e dovrà adeguare l’impianto semaforico posto all’incrocio tra Via Palestro e Via Montello.

Nella relazione approvata dalla giunta si pone anche la questione dei negozi di vicinato già presenti nel quartiere. In quest’ottica Famila spiega che “è probabile che le eventuali perdite di fatturato che saranno a carico della rete dei negozi di vicinato verranno presumibilmente assorbite da una riduzione del reddito aziendale, ma non in modo marcato da causare la chiusura dell’esercizio”. Previsione simile anche per le altre insegne presenti nella zona (8 supermercati nel raggio di 3 chilometri) nei confronti dei quali Famila dice che “si può affermare che la nuova attività si insedia in un contesto di debole presenza concorrenziale, pertanto non comporterà ripercussioni sulla rete distributiva comunale esistente, ma allo stesso tempo permetterà di migliorare l’offerta commerciale della zona limitando gli spostamenti dei residenti, svolgendo anche funzione di polo attrattivo per il flusso automobilistico che transita quotidianamente lungo via Montello grazie alla ampia dotazione di parcheggi”.

La notizia di un’interesse per quest’area, comunque, non è nuova. A luglio l’ormai ex assessore all’urbanistica Isabella Tovaglieri aveva spiegato come sul suo tavolo ci fossero 4 dossier aperti. Uno era appunto quello per quest’area, un altro era quello per la ex Mizar (e anche in questo caso le cose stanno procedendo in maniera molto spedita) e nel limbo ne rimangono due: il vecchio stabilimento Randi di via Magenta e una struttura in Piazzale Crespi. Tra luglio e oggi, nel frattempo, un altra insegna si è accesa in città, quella della Lidl di via Magenta, continuando a rafforzare l’onda lunga di aperture segnata dal cambio del PGT del 2013.