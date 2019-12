Visita ai presepi della Val Veddasca a “passo lento”

Martedì pomeriggio 17 dicembre il CAI Luino propone la visita ai presepi della Val Veddasca. In ogni paese da Cadero a Biegno, da Lozzo a Graglio e Armio c’è un presepe grande o piccolo e tutti ricordano il Natività. Non si tratta di una vera escursione ma brevi camminate per raggiungere i presepi nelle varie località mentre il tragitto da paese a paese verrà effettuato in auto. Difficoltà T (turistico) – Tempo complessivo h 2.00.

Dislivello complessivo 125m. Accompagnatori GCarlo – Gianni 3387768131 – Giovanni.

Programma

Ore 13.15 appuntamento presso posteggio del Tribunale a Voldomino Inferiore

Ore 13.30 appuntamento presso posteggio Pro Loco Maccagno

Ore 13.40 trasferimento con mezzi propri nei vari paesi

Ore 16.30 rientro

Portare bastoncini

Abbigliamento e calzature adeguate

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile

partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail

escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it

Programma – Ritrovo ore 9,20 presso il posteggio Porto Lido a Luino e partenza ore 9,30 con mezzi

propri per Biegno. Termine delle visite a Cadero verso le ore 11,30 dove è prevista una sosta con

tagliata (facoltativa)

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

In caso di meteo avverso il programma potrebbe subire delle variazioni

Partecipazione gratuita informazioni presso:

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it