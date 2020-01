Acquistare online è sicuro: ecco qualche trucco

Spesso si sente dire, soprattutto da chi non è abituarlo a farlo o non conosce il mezzo, che acquistare online non è sicuro. Che la truffa è sempre dietro l’angolo. Ma non è così. È vero, che i cyber criminali possono essere in agguato, e non vanno mai in vacanza, ma capire se un sito è sicuro o meno non è così difficile. È sufficiente un po’ di attenzione. Acquistare online è sicuro. È solo necessario mettere in pratica qualche trucco.

Fare attenzione ai dettagli

Attenzione, non solo agli oggetti dell’acquisto, ma anche a tutti quei piccoli dettagli che possono suggerirvi una possibile fregatura.

Il lucchetto

Quando acquistate online assicuratevi che l’indirizzo del sito in cui intendete fare acquisti sia sicuro e abbia un certificato di crittografia valido. Per accertarvi che sia tutto OK fate attenzione che prima dell’URL vero e proprio ci sia una piccola icona a forma di lucchetto. Se il lucchetto non c’è significa che non è affidabile al 100% da enti come Verisign o Symantec, ma non per questo vi prenderete una fregatura.

Update del vostro computer

Quando si acquista online, le insidie non sono solo nel sito in cui deciderete di acquistare, ma anche nel vostro computer. Per questo motivo vi consigliamo di fare attenzione al fatto che il vostro sistema operativo sia stato aggiornato, così come le patch di sicurezza. Assicuratevi sempre che il vostro antivirus sia all’altezza della situazione.

Uso della carta di credito

Evitate di utilizzare una carta di credito collegata direttamente con il vostro conto corrente, se potete. Meglio preferire PayPal e Bitcoin o magari una carta prepagata. In questo modo vi garantirete una maggiore sicurezza. Una cosa buona, se acquistate con la carta di credito, è di attivare, presso la vostra banca, il servizio di SMS. In questo modo qualunque pagamento e operazione effettuata tramite la vostra carta, potrete tenerla d’occhio grazie alla notifica che vi arriverà direttamente sul vostro cellulare, con spesa e luogo, fisico o virtuale, in cui avete compiuto l’acquisto. Impostandolo a partire da una cifra ipotetica, ad esempio dai 50 euro in su, ricevere notifiche per spese di importo pari o superiore.

Utilizzo dei dati

A volte, acquistare su un e-commerce significa anche lasciare una marea di dati personali. Attenzione a questo aspetto. Lasciate, e solo se obbligatorio, il vostro nome, indirizzo e numero di telefono. Evitate invece di rispondere a qualunque domanda sulla privacy quando effettuate un acquisto o un check-out. Se vi viene richiesto come operazione necessaria per portare a termine l’acquisto, provate a vedere se è possibile acquistare come ospite, senza fare il login.

Occhio ai link

Affidatevi solo a siti conosciuti. Ci sono alcuni siti che comparano prezzi di prodotti presenti su Amazon, come ad esempio almigliorprezzo, che oltre a fornirvi una comparazione per quanto riguarda i prezzi, vi permettono anche di acquistare direttamente su Amazon. Evitate di cliccare invece su siti e sponsorizzate poco famose, o che offrono promozioni con sconti esagerati, fino ad arrivare all’80%. Siate sospettosi, potrebbe nascondersi dietro una truffa.

E voi, avete qualche altro suggerimento per acquistare in modo sicuro online?