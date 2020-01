Al collegio Rotondi ci si interroga su papa Francesco e la sua Chiesa

Riflettori puntati sul Vaticano. Dai giornali alle trasmissioni come ‘Presa Diretta’ ai libri, in tanti si soffermano ad analizzare cosa stia accadendo al di là del Tevere: in un periodo in cui si sente tanto parlar di papa Francesco e della sua posizione all’interno della Chiesa, il collegio Rotondi offre la possibilità di approfondire l’argomento con un evento speciale.

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro culturale del collegio, sarà infatti presente padre Bartolomeo Sorge, che rifletterà proprio su “Le sorti della Chiesa ai tempi di Papa Francesco”. Il gesuita ha da poco compiuto 90anni, ma continua a tenere conferenze e incontri: teologo e politologo italiano, è uno dei maggiori esperti di dottrina sociale della Chiesa.

«Dopo le recenti vicende relative alla pubblicazione del libro in Francia firmato dal Papa emerito Benedetto XVI e dal cardinale Sarah sul celibato dei preti, è quanto meno utile un approfondimento chiarificatore da parte non solo di un esperto di cose ecclesiali, come è universalmente riconosciuto il relatore, ma anche di un saggio che ha fatto della Parola di Dio la sua meditazione quotidiana” scrive in una nota l’istituto. Una riflessione ritenuta importante, soprattutto in un “un tempo in cui la traversata pare agitata da tanti marosi che se, per un credente, non rischiano mai di mandare in frantumi la nave, tuttavia possono turbare, non di poco, la sua coscienza».

Nel 2018, in occasione dei festeggiamenti per il suo 60° di ordinazione, padre Sorge aveva confidato un suo desiderio, quello di una “Chiesa rinnovata, giovane, libera dal potere e dalla mondanità, povera coi poveri, fraterna e unita”.

Vien quindi da chiedersi se ciò possa coincidere o meno con la chiesa di Francesco: la conferenza potrà essere l’occasione per approfondire la questione. L’appuntamento è per il 1° febbraio 2020 alle ore 17.30 presso il collegio Rotondi; ingresso libero e gratuito.