Al Twiggy si canta con l’Ariele Frizzante’s Karaoke

Le parole d’ordine di stasera saranno elettronica, disco e funk. I DJ set sono ormai un evento fisso al Twiggy Cafè, questo appuntamento tutto da ballare vede il ritorno di Bobselektor e saluta la prima assoluta di Music for Shower. Passione e cultura musicale sconfinata garantite, a partire dalle ore 22.00.

Sabato 25 il Twiggy ospiterà l’Ariele Frizzante’s Karaoke, con Ariele Frizzante accompagnato dall’eclettico Elton Novara alla chitarra. La ricetta per questo show di successo è semplice: basta prendere le migliori canzoni mai scritte, mescolarle con le peggiori, togliere quelle voci che ci hanno fatto sognare e farle cantare a tutti mentre ballano. Non è richiesto nessun talento per quello che non sarà sicuramente un classico karaoke.

Ingresso libero, per info e prenotazioni: 0332. 1967097, info@twiggyvarese.com o prenotazioni@twiggyvarese.com.