Albizzate, un 2020 di feste pronto a partire

Le associazioni albizzatesi sono pronte ad offrire un nuovo anno denso di eventi. Il Comune ha già ufficializzato le date nel calendario delle sagre 2020.

Si partirà l’1 e il 2 febbraio con la “Festa di Valdarno”, organizzata dalla Pro loco locale in piazza San Marco. Bisognerà aspettare il 30 e 31 maggio per la manifestazione “Festa di gruppo” organizzata dal Gruppo Alpini Albizzate in piazza IV novembre 2, cortile del municipio. Nello stesso luogo, dal 5 al 7 giugno si terrà la “Festa lombardo-calabra” del Comitato solidale albizzatese, mentre il 20 e 21 giugno saluterà l’arrivo dell’estate la “Festa del pescatore”, nel parco Lattanzi in via Carabelli, organizzata dall’Associazione dilettantistica pescatori Albizzate.

Gli eventi del mese di giugno si concluderanno il giorno 27 o 28 con la “Festa della pro-loco”, in piazza IV novembre. Dal 10 al 12 luglio il cortile del municipio ospiterà l’evento “Owl night festival”, organizzata da MEGA, mentre dal 24 al 26 luglio sarà l’Avis di Albizzate ad offrire un fine settimana di svago con “Allegrie nel bosco”, presso il parco Lattanzi in via Carabelli.

Ottobre vedrà due eventi, il giorno 3 sarà di nuovo la Pro-loco di Albizzate ad offrire la “Festa dei rioni”, in piazza IV novembre, mentre il giorno 11 si terrà nel cortile del municipio la “Castagnata” del Gruppo alpini Albizzate. Concluderà l’anno la “Festa di Natale con presepe vivente” della Pro-loco, nel centro storico, in via Roma, via Magenta, piazza Bruni e piazza IV novembre.